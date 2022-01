Ajax huurt Ihattaren een jaar, optie tot koop voor twee miljoen

Mohamed Ihattaren loopt het komende jaar in het shirt van Ajax. De oud speler van PSV wordt tot eind 2022 van Juventus gehuurd. Er is een koopoptie voor twee miljoen euro afgesproken, zo meldt de Telegraaf .

Ajax heeft zondagavond ook de komst van Ihattaren bevestigd. De speler zit momenteel in quarantaine, daarna sluit hij aan bij de selectie van Jong Ajax.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars zegt in een verklaring op de website van Ajax: "Mo Ihattaren is nog maar 19 jaar en geldt als een van de grootste talenten van ons land. Alleen heeft hij door omstandigheden al erg lang geen wedstrijden gespeeld. Bij ons gaat hij bij Jong Ajax verder werken aan zijn fitheid. Daar kan hij vervolgens laten zien dat hij nog altijd de goede speler is die we kennen. Ik ben erg benieuwd. Wij bieden hem deze kans en gaan hem helpen, maar het begint natuurlijk bij hemzelf en dat weet hij"

PSV

Ihattaren speelde jaren bij PSV, maar kon niet meer door één deur met trainer Schmidt.

De aanvaller werd afgelopen zomer verkocht aan Juventus en meteen verhuurd aan Sampdoria, waar hij dan weer nauwelijks speelde. In interviews liet Ihattaren weten heel slecht opgevangen te zijn bij die club en hij is daar uiteindelijk niet meer komen opdagen. Hij heeft al een half jaar geen wedstrijd meer gespeeld.