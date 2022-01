'Dode man woning VOC-kade is Italiaan'

De overleden man, die donderdagavond in een appartement aan de VOC-kade op Oostenburg werd gevonden, is de 42-jarige Italiaan Paolo Moroni. De politie gaat uit van een misdrijf.

Paolo Moroni woonde sinds 2009 in Nederland, nadat hij in de jaren daarvoor in Duitsland en Zwitserland had gewoond en gewerkt. Moroni was een computeringenieur en woonde in een nieuw appartementencomplex, meldt Het Parool.

Moroni is geboren en getogen in het dorp Allumiere in de provincie Rome, ten noordwesten van de Italiaanse hoofdstad, waar hij aan de universiteit studeerde.

De familie kon het slachtoffer sinds zondag niet meer bereiken. Een broer omschrijft Moroni in Italiaanse media als ‘sereen en vredig’. “Ik heb hem nooit verdrietig gezien.” De advocaat van de familie spreekt van een moord. Naasten van de man komen dinsdag naar Amsterdam.