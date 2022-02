TBS met dwangverpleging geeïst voor steekpartij de Pijp: "Durf niet meer alleen over straat"

Het Openbaar Ministerie eist geen gevangenisstraf, maar TBS met dwangverpleging tegen Mustapha S. voor de vijfvoudige steekpartij in mei vorig jaar in de Pijp. In de rechtszaal hielden vandaag verschillende slachtoffers een emotionele toespraak. Zo verklaarde een slachtoffer anoniem: "Het afgelopen half jaar heeft mijn leven stil gestaan. Ik durf niet meer alleen over straat."

AT5

Volgens het OM is S. in slechts 17 minuten te werk gegaan. Tussen de steekpartijen zou S. het mes hebben afgewassen om vervolgens weer op pad te gaan. Vandaag stond de verdachte in de rechtbank voor moord en vijfmaal poging tot moord. S. zelf verklaarde vandaag dat hij zich niks herinnert van de steekpartij, maar wel denkt dat hij de dader is. "Laatste wat ik me kan herrineren is dat ik de huisarts heb gebeld, vanaf daar is het een groot gat. Ik hoor van mijn behandelaar dat ik een psychose heb gehad.”

Quote "Ik zag mijn leven aan mij voorbij flitsen" Slachtoffer steekpartij de pijp

Voor de nabestaande en slachtoffers was het een emotionele zitting. Meerdere slachtoffers verklaarden sinds de steekpartij te kampen met angst en hun vertrouwen in onbekende mensen kwijt te zijn. Een van de anonieme slachtoffers vertelde: "Toen ik de verdachte zag, kreeg hij een vreemde glimlach op zijn gezicht. Naar mijn idee had hij plezier. Ik zag mijn leven aan mij voorbij flitsen." Ook de nabestaanden van de overleden 64-jarige Roy Titawanno gaven een verklaring. Zo sprak zijn zus: "Roy was een strijder. Dat ik geen afscheid heb kunnen nemen, doet mij heel veel verdriet."

Bloemen voor de doodgestoken Roy Titawanno

"Geen gevaar voor de maatschappij" In de verklaring die S. vandaag deed, gaf hij aan het erg te vinden wat er is gebeurd. "Dit is iets waar ik dagelijks aan denk. Ik heb iemand doodgemaakt. Het is niet iets kleins." S. kampte met psychotische klachten en hoorde stemmen. Toch lijkt erbij S. geen sprake van ziekte-inzicht, zo vertelde zijn psycholoog vandaag in de rechtbank. S. zelf ziet zichzelf niet als gevaar, zo verklaarde hij: “Ik zie mijzelf niet als een gevaar voor de maatschappij”. Dit tot zichtbaar ongeloof van de slachtoffers. Op de vraag waarom hij zichzelf niet als gevaar ziet zegt hij: "Ik zou uit mezelf nooit ziets doen. Het is gebeurd in een psychose". Op 17 februari volgt de uitspraak van de rechtbank.