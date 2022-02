Duizenden studenten verzamelen zich op Museumplein voor protest

Het leenstelsel wordt afgeschaft vanaf 2023 en daarvoor in de plaats komt de basisbeurs terug. Dat is goed nieuws voor nieuwe studenten, maar de huidige studenten vissen achter het net. Voor hen is een miljard euro aan compensatie toegezegd, maar volgens de actievoerders is dit lang niet genoeg.

"Het doel is volledige compensatie voor een basisbeurs gedurende een periode van hun hele studie. Ook voor studenten die misschien niet hebben geleend", zegt voorzitter van De Landelijke Studentenvakbond (LSVB), Ama Boahene.

Na een kort programma op het Museumplein loopt een stoet door de binnenstad. De organisatie verwacht om 17.00 uur weer op het Museumplein te eindigen.