Marc Overmars vertrekt per direct bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag

"Ik schaam me kapot. Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag."

Op de website van Ajax wordt Overmars zelf aan het woord gelaten."Ik bied mijn excuses aan. Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat. Ik zie geen andere optie dan te stoppen bij Ajax", aldus Overmars. "Ik bied mijn excuses aan", vervolgt hij. "Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat. Ik zie geen andere optie dan te stoppen bij Ajax.

Marc Overmars is sinds de zomer van 2012 directeur voetbalzaken bij Ajax. Sinds 1 februari 2013 vervult de voormalige topvoetballer van onder meer Ajax, Arsenal en Barcelona deze functie als statutair bestuurder. Recent werd hij herbenoemd voor een nieuwe termijn, tot en met 30 juni 2026.