Man steelt laptops en bankpassen uit kantoorpand tijdens lunchpauze

De politie is op zoek naar een man die ervan verdacht wordt op klaarlichte dag meerdere bankpassen en laptops te hebben gestolen bij een bedrijf in Westpoort. Hij doet dat als enkele medewerkers even weg zijn voor de lunch. Met de gestolen passen wordt in de uren daarna meerdere keren gepind. In het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden van de man.

De man komt op maandag 16 augustus rond 12.00 uur aanlopen en probeert het kantoor aan de Radarweg binnen te gaan. Als hij merkt dat de deur dicht is, belt hij aan. Er wordt opengedaan en de man loopt naar binnen. Medewerkers van het bedrijf zien hem in de hal als ze willen gaan lunchen, maar besteden verder geen aandacht aan hem. Als ze terugkomen van hun lunch merken ze dat onder meer een laptoptas ontbreekt in hun kantoor.

Identiteitspapieren

Als ze de bewakingsbeelden bekijken zien ze man die ze eerder in de hal zagen. Als hij het gebouw verlaat, heeft hij de laptoptas om zijn schouder hangen die ze missen. Ook neemt de man meerdere laptops, waardevolle identiteitspapieren, sleutels en bankpassen van de medewerkers mee.



De man is even later te zien in een supermarkt op station Sloterdijk. Hij koopt daar een paar spullen met de pas en verlaat de winkel weer. Iets later is te zien hoe hij naar een ticketautomaat op hetzelfde station loopt. Hij verricht een paar transacties en daarna is te zien hoe hij wegrent. De man pint zes keer met de passen voor bijna 150 euro.



De politie wil weten wie de man is en komt dan ook graag in contact met mensen die meer informatie over hem hebben.