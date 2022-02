Stad NL V De Straten herdenkt de verwoeste Luchtbus in Ruigoord

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag doen we dat in het kunstenaarsdorp Ruigoord, in het Westelijk Havengebied.

Een aantal weken geleden heeft hier iets tragisch voorgedaan. De werkschuur met daarin de apparatuur en installaties van de Ruigoorders brande uit. Maar misschien nog wel het ergste: ook de legendarische Luchtbus ging in vlammen op.

We gaan langs bij Margrid, zij nam het initiatief om de met de bus te gaan reizen. In 1979 vertrokken ze op hun eerste reis naar Marokko. “Het idee was dat we als theatergroep op reis gingen om andere culturen te ontmoeten en ook overal waar we waren deden we een voorstelling en betrokken we de lokale mensen erin”. Margrid heeft tijdens deze reizen reisverslagen geschreven, hier leest zij iets uit voor.

Quote “Lieve bus, lieve oude vriend bedankt voor alle avonturen die die ik door jou heb mee mogen maken”. Jinny

Als we onze weg vervolgen ontmoeten we Gea. Zij is de Luchtbus en de theatergroep Amsterdams Ballon Gezelschap 40 jaar geleden op reis in Goa (India) tegengekomen. Gea beschrijft de bus als een bezield voorwerp. “Die bus was 62 jaar oud en daar hebben we zoveel mee meegemaakt. Dat was gewoon een onderdeel van ons”.

We maken kennis met Jinny, zij maakt onder andere Kimono’s, is Feng Shui-consultant en astroloog. Ook zij heeft veel mooie herinneringen aan de Luchtbus. ‘Ik heb het gevoel dat er een hele lieve oude vriend van me gestorven is’. Zelf is mee geweest op reis naar Potsdam, Engeland en Denemarken. Met Margrid, Gea en Jinny nemen we afscheid van de luchtbus in de kerk van Ruigoord.