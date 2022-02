Halsema waarschuwt clubs: 4500 euro dwangsom als ze deuren openen

Reactie clubs

"Deze aankondiging verandert in elk geval niet het voornemen van clubs om zaterdag a.s. open te gaan, omdat we nog steeds niet voldoende perspectief krijgen vanuit Den Haag. Daarover zijn we oprecht teleurgesteld en ook de informatie die nu al lekt biedt ons geen redelijk perspectief. Morgen hebben we nog een beraad met alle clubs in Amsterdam hoe nu verder. Het is een feit dat ons doel niet is bereikt als 1G een voorwaarde is voor verdere nachtelijke openstelling van clubs.

We hebben begrip voor positie van de burgemeester dat ze moet handhaven en hopen dat het een traject wordt waarbij niet direct de dwangsom verschuldigd is."