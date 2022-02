Avondvierdaagse West kan tóch doorgaan: "Een geruststelling"

Even dreigde er een einde te komen aan de avondvierdaagse in West, maar inmiddels is duidelijk dat het wandelevenement alsnog door kan gaan. Coördinator Gert van Beek laat weten dat er inmiddels genoeg vrijwilligers zich hebben aangemeld.

In januari sprak AT5 nog met de organisatie over het vrijwilligersprobleem.

"Het is een geruststelling dat het overgenomen gaat worden", zegt Van de Beek. "Er zijn jongere mensen die het stokje overnemen. Daar hebben wij vertrouwen in."

Inmiddels zijn er dus genoeg mensen gevonden die bij de komende avondvierdaagse mee willen helpen, vertelt Van de Beek. "We hebben een stuk of twaalf reacties gekregen. Daar zijn acht enthousiastelingen van overgebleven. We zijn nu bezig om het werk aan die mensen over te dragen."

De mensen uit het vorige comité laten weten dat ze nog altijd een handje zullen helpen tijdens de avondvierdaagse.