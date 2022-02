Winkeleigenaar na brandstichting: "We hebben geen problemen, met niemand"

De eigenaar van de winkel op de IJburglaan waar vannacht brand werd gesticht , heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was.

Afgelopen zondag werd er volgens hem ook al geprobeerd de winkel in brand te steken. "Dat is niet gelukt. En gisternacht hebben ze het aan de andere kant van de winkel geprobeerd."

Buurtbewoners reageren geschrokken. "Heel IJburg haalt hier zijn pakketjes en brengt hier zijn pakketjes. Ik vind het voor mezelf een heel onveilig gevoel, ik woon hier om de hoek met mijn kinderen. En voor jullie, als gewoon goede ondernemers die hier heel hard werken, vind ik het ook heel erg. Ik schrik hier heel erg van. Op regelmatige basis gebeuren hier vervelende dingen."

"Ik doe niemand kwaad, we werken hier gewoon met zijn tweeën, we zijn hier elke dag, er komen elke dag mensen bij ons", vertelt de eigenaar verder. "We hebben geen problemen, met niemand, de hele buurt kent ons."

Hij gaat dan ook weer open. "Ik ga nu een beetje schoonmaken. Ik ga de mensen niet ergens anders heen laten gaan. Want ik ben de enige voor de post. Ook hier op IJburg. Dus mensen komen heel veel post brengen en heel veel post ophalen." Angstig is hij niet. "Ik ben niet zo snel bang."