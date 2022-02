Valt 'noodzakelijke' bouw studentenflats door vliegtuigherrie in het water?

De Raad van State buigt zich vandaag over het plan om 2.500 studentenwoningen en 1.500 kortetermijnwoningen te bouwen in de wijk Kronenburg in Amstelveen. De gemeenteraad stemde juli vorig jaar in met het plan, maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is ervoor gaan liggen vanwege vliegtuiglawaai in het gebied.