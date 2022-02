Terugkijken: persconferentie over de versoepelde coronamaatregelen

Volgens zorgminister Kuipers kan Nederland weer open. Het aantal coronambesmettingen is nog hoog, maar de ziekenhuisopnames blijven stabiel. Door vaccinaties, boosterprikken en de opgebouwde immuniteit kan het land weer van het slot.

Advies voor bezoek vervalt

Per direct vervalt het advies om thuis niet meer dan vier mensen te mogen ontvangen. Ook de versoepeling van het thuiswerkadvies gaat vanaf vandaag in. Tot nu toe was het advies om volledig thuis te werken wanneer dat mogelijk was. Vanaf vandaag vervalt dat en wordt het: werk maximaal de helft van je tijd thuis.

Sluitingstijden weer terug naar normaal

Vanaf vrijdag 18 februari kan alles weer open tot 01.00 uur. Binnen hoeven bezoekers dan niet meer een mondkapjes te dragen, geen anderhalve meter afstand meer te houden en niet meer op een vaste plek te zitten. Dit geldt alleen op locaties met minder dan 500 mensen. Vanaf vrijdag 25 februari gelden overal weer de normale oude openingstijden. Nachtclubs en discotheken kunnen dan bijvoorbeeld weer onbeperkt opengaan.

Coronapas verdwijnt grotendeels

Het coronatoegangsbewijs blijft nog tot 25 februari nog gelden op alle plekken waar die nu ook al gescand moet worden. Zoals in de horeca, in bioscopen en bij professionele sportwedstrijden. Vanaf 25 februari moeten mensen bij grote evenementen op binnenlocaties met meer dan 500 aanwezigen testen voor toegang. Een negatieve test is dan nodig om naar binnen te gaan. De zogeheten 1G-regel geldt dan. Voor reizen naar het buitenland kan het wel zo zijn dat het coronatoegangsbewijs nog gebruikt moet worden. Landen mogen namelijk zelf hun inreisvoorwaarden opstellen. De mondkapjesplicht vervalt ook bijna overal vanaf 25 februari. Alleen in het openbaar vervoer, op vliegvelden en in het vliegtuig is het dragen van een kapje dan nog verplicht.

Isolatieduur korter

Als mensen nog positief testen op het corona hoeven ze vanaf vrijdag 18 februari nog maar vijf dagen in quarantaine. Nu is dat nog zeven dagen. Positief geteste mensen moeten dan wél 24 uur klachtenvrij zijn willen ze na vijf dagen uit quarantaine. De quarantaineplicht bij terugkomst in Nederland na reizen vervalt ook per 25 februari.