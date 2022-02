Amsterdamse Oekraïners in spanning om Russische dreiging: "Het enige wat we willen is vrede"

Voor veel Amsterdamse Oekraïners zijn het hele heftige dagen nu er steeds meer signalen zijn dat de Russen elk moment hun thuisland kunnen binnenvallen. In korte tijd heeft Rusland zo’n 130.000 militairen richting de Oekraïense grens gestuurd. Volgens Amerikaanse bronnen zou die inval vandaag plaatsvinden. "Ik voel me machteloos vanaf hier."

De Oekraïense HvA-student Anastasiia Buhaichuk checkt elk kwartier de internationale nieuwswebsites. "Dan refresh ik alle pagina's en check ik de headlines. Het is echt een soort verslaving", vertelt ze. "Ik maak me zorgen om mijn ouders die nu in Oekraïne zijn. Ook ben ik bang dat mijn vader straks het land moet gaan verdedigen tegen de Russen. Het is gewoon heel lastig dat ik vanaf hier niets kan doen."

Yevgeniya Balyasna-Hooghiemstra woont al twintig jaar in Nederland en houdt de ontwikkelingen in Rusland nauw in de gaten. Ze heeft veel contact met haar zus die in Kiev woont. Volgens haar was het vandaag op scholen en in supermarkten erg rustig, omdat veel mensen de stad hebben verlaten.

De Russische overheid publiceerde gisteren video's waarop te zien is dat een deel van de Russische troepen zich terugtrekken. Toch is Balyasna-Hooghiemstra er niet gerust op. "Dan is er vandaag geen invasie, maar ik geloof meneer Poetin niet. Vandaag kan hij het zeggen en morgen zegt hij weer iets anders."