Liveblog: gemeenteraad debatteert over buitenlands snoeihout dat AEB verbrandde

Het debat is even na 20.30 uur begonnen. JA21-raadslid Kevin Kreuger geeft aan dat hij niet verbaasd is dat er hout uit Spanje gehaald is. "Waarom is het college altijd zo zeker van haar zaak geweest?", vraagt hij aan wethouders Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) en Victor Everhardt (Deelnemingen). "Het college is altijd heel stellig geweest, 'nee het komt altijd uit de regio'. Heeft het college geprobeerd te checken of er genoeg hout in de regio was?"

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma zegt dat niet al de biomassa slecht is. "Het feit dat het snoeihout uit de directe omgeving zou komen, was destijds een cruciaal onderdeel van de besluitvorming."

Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren zegt dat hij dit dossier heeft geprobeerd te controleren. "Ik heb vier jaar lang om de contracten gevraagd, die ik tot op de dag van vandaag nog niet heb. Sterker nog, toen ik in een van de zoveelste debatten om de contracten vroeg, zei wethouder Van Doorninck, 'wat de heer Van Lammeren niet ziet gelooft hij niet, maar het komt van maximaal 150 kilometer afstand'. Wat vindt mevrouw Van Doorninck van deze uitspraak?"

Volgens Van Lammeren is er al 'ongelooflijk hard gesnoeid' in Nederland. "En dan nog hebben we niet genoeg biomassa. Keer op keer gezegd. Er is een overcapaciteit aan biomassacentrales."