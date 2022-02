Verontwaardiging in Stopera over buitenlands snoeihout dat AEB verbrandde

Wethouder Van Doorninck zei dat biomassa in haar ogen teveel gesubsidieerd wordt en dat ze daarom in 2019 een brief heeft gestuurd. "Het is precies die subsidie waarom ik denk dat de biomassacentrale in 2032 niet meer zo interessant is. Want die loopt tot die tijd. En dan denk ik dat het toch ook wel goed is dat ik zeg dat we nooit beloofd hebben dat die centrale dan sluit. Wij hebben altijd gezegd, de subsidie loopt dan en dan af."