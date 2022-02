Raad neemt afscheid van wethouder Everhardt

Tijdens de raad sprak hij zijn dankwoord uit naar de Amsterdammers. "Dank aan alle Amsterdamse ondernemers, dank aan alle Amsterdammers. Een diepe buiging voor deze stad", sprak hij.

De D66'er werd in november 2019 officieel benoemd tot wethouder, nadat zijn voorganger Udo Kock opstapte omdat hij het niet eens was hoe de coalitie de financiële crisis bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) wilde oplossen. Everhardt was voordat hij in Amsterdam aantrad negen jaar wethouder in Utrecht.

Onder leiding van Everhardt werd het AEB verkocht. Ook was hij in tijden van de coronacrisis verantwoordelijk voor het huishoudboekje van de gemeente.