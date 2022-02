Honderden bomen omgewaaid door storm, opruimen kan nog weken duren

Storm Eunice heeft er gisteren voor gezorgd dat er in de stad honderden bomen zijn omgewaaid. De gemeente laat weten dat het opruimen nog zeker dagen, maar mogelijk zelfs weken in beslag neemt.

Volgens een woordvoerder van de gemeente ging het om een heftige storm met veel impact op de stad. "Iedereen wordt gewaarschuwd op te letten vanwege mogelijk loszittende takken." Bij de storm vielen gisteren drie doden.

Uit voorzorg werden meerdere parken, waaronder het Vondelpark, Amstelpark, Erasmuspark, gesloten. Dat blijft vandaag nog de hele dag zo. "Dit vanwege risico’s met vallende takken en bomen die alsnog omvallen", zegt de woordvoerder.

Gevaarlijke bomen worden zo snel mogelijk opgeruimd. Risicovolle bomen worden bekeken. "Ook dit is een enorme klus. We gaan dit opschalen met meer mensen en mogelijk aannemers. Ook in het licht van de aangekondigde storm op zondag."