Bewoners Startblok Riekerhaven zagen dak eraf vliegen: "Het ging als een soort golf"

Bewoners van de tweede etage hebben hun woning gisteren verlaten. "Er is een ander blok hier verderop bij de snelweg. Daar is echt een stuk van de dakconstructie in iemands huis terechtgekomen. Dus dat hele blok moest ontruimd worden."

"Het ging echt als een soort golf heen en weer", vertelt een bewoner van de flat, die toevallig vandaag haar verhuizing gepland had. "Op een gegeven moment was een stuk los en het andere stuk nog niet. Als de wind stil ging liggen hoorde ik het weer naar beneden vallen. Het ging ook echt wel een beetje heen en weer, het gebouw."

Andere studenten laten weten dat ze gisteravond zelf voor vervangende woonruimte moesten zorgen toen ze van de brandweer hoorden dat ze om veiligheidsredenen niet meer in hun kamers mochten slapen. Ze vinden dat woningcorporatie De Key hen daarbij had moeten helpen.

Een andere bewoner vertelt dat er de hele avond en nacht nauw contact was tussen de bewoners onderling. "Die elkaar een slaapplek en eten aanboden. Er was ook een spelletjesavond georganiseerd voor de mensen die met de schrik vrij waren gekomen. Dus de community leeft wel hier op Startblok. Dat zorgt er wel voor dat zelfs deze moeilijke tijden wat draagzamer zijn."

Een woordvoerder van de woningcorporatie zegt dat er rekening gehouden is met het advies van de politie om niet de straat op te gaan. "Daarom hebben we de bewoners van de bovenste verdiepingen geadviseerd in Startblok Riekerhaven te blijven en een slaapplek te zoeken bij hun buren op een lagere verdieping of gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimten."

De Key is vandaag druk met het herstel van het complex. Met een kraan worden delen van het dak weggehaald. De verwachting is dat bewoners vanmiddag terug kunnen keren.