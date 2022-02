Magneetvisser John vist anti-tankgranaten uit het water bij Transvaalkade

Een magneetvisser heeft vanmiddag twee anti-tankgranaten opgevist uit het water bij de Transvaalkade in Oost.

"Ik kreeg een tip. Van een andere magneetvisser die wat had gezien," zegt John. "Dus ik dacht, ik ga toch maar even kijken. Eerst trek ik er wat brommerspullen uit. Daarna een grijze zak, en daarin zitten twee anti-tankgranaten. Ik dacht 'bingo'.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er twee 'scherpe projectielen' zijn gevonden in het water aan de Transvaalkade. Uit het water gevist door magneetvisser John Molenaar.

Niet voor het eerst

Het is voor magneetvisser Molenaar niet de eerste keer dat hij explosieven uit het Amsterdamse water vist. Vorig jaar nog wist hij een granaat op te vissen uit het water vlakbij Brouwerij 't IJ. Volgens Molenaar ligt er in het water bij de Transvaalkade nog veel meer interessants. Alleen mag hij na zijn eerdere vondst niet meer verder vissen. ''Ik moet nu weg hier." Want de politie heeft de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) gebeld, en die zijn onderweg.

Rond 15.00 uur vanmiddag zijn de explosieven onklaar gemaakt en meegenomen voor verder onderzoek.