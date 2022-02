Onderwijsinspectie kritisch over Haga Lyceum: 'zeer zwak'

"De school schiet ernstig tekort als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs", zo valt in het rapport te lezen. "De school levert geen basiskwaliteit. Daarom staat de school onder vervolgtoezicht." De leiding moet volgens het rapport beter zicht krijgen op de ontwikkeling en vorderingen van leerlingen en docenten moeten meer rekening houden met verschillen tussen de leerlingen. Daarnaast moeten ze in beeld brengen of leerlingen zich veilig voelen op school.

Het schoolbestuur van het Haga Lyceum probeerde in eerste instantie via een kort geding het kritische rapport te voorkomen. Het bestuur vond volgens het NRC dat de inspectie ook bij een jonge school de onderwijsresultaten zwaar moeten laten meewegen, dat wordt nu niet gedaan. De zestien leerlingen die een aantal maanden geleden examen hebben gedaan, zijn allemaal geslaagd. Om die reden vindt de leiding dat de school meer tijd verdient om zich ook op andere punten te kunnen bewijzen.

De rechter ging daar niet in mee en besloot dat het rapport 'gewoon' gepubliceerd mocht worden. Het Haga heeft een jaar om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Als dat niet lukt, kan de minister van Onderwijs de financiering stoppen. De school zou dan geleidelijk minder geld krijgen en uiteindelijk, als verbeteringen uitblijven, moeten sluiten.

Jarenlange onrust

De islamitische school in Nieuw-West ligt al lang in de clinch met de overheid. De opening van de school werd jaren geblokkeerd, maar toch kwam de school er in 2017. Bijna twee jaar later, in maart 2019, stuurde burgemeester Halsema een brief aan de gemeenteraad waarin stond dat er "richtinggevende personen" op de school actief zijn, die eerder banden zouden hebben gehad met een terroristische organisatie. Ook zou het bestuur de Onderwijsinspectie hebben gedwarsboomd, waardoor fatsoenlijke controle van de school onmogelijk was.

Uit een eerste rapport van de Onderwijsinspectie uit 2019 bleek dat het onderwijs op de school op alle onderzochte onderdelen van voldoende kwaliteit is en het financieel beheer op orde. Het tweede rapport uit dat jaar was een stuk minder positief; het onderwijsaanbod was onvoldoende en het handelen van het bestuur is "schadelijk voor de school en de leerlingen". Ook werd het bestuur zelfverrijking en belangenverstrengeling verweten. Maar in dit rapport stond ook dat er géén aanwijzingen zijn gevonden dat het onderwijs in strijd is met basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Ook heerst er geen klimaat dat gericht is op afzijdigheid van de Nederlandse samenleving. De eerdere signalen van de AIVD werden dus niet bevestigd door de Inspectie.

Ook het verloop van de nieuwe schoolleiders is groot. In oktober 2019 stapte Rasit Bal af. Oud-stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud werd zijn opvolger als bestuurder. Hij moest de school in rustiger vaarwater krijgen. Na nog geen jaar vertrok ook hij bij het Haga Lyceum.