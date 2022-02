Stad NL V Kerkdienst in teken van Oekraïne: "Poetin is een sadistisch ziek mens"

In de Sint Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade was het een andere zondag dan normaal. De dienst stond in het teken van de oorlog in Oekraïne. Er werd gebeden en bezoekers konden kaarsjes aansteken voor de mensen in Oekraïne.

Tientallen mensen waren vandaag in de kerk aanwezig om solidariteit te tonen aan Oekraïners. Een Amsterdamse met de Poolse nationaliteit vindt het noodzakelijk dat Oekraïne wordt gesteund: "Mensen moeten solidair zijn en stop zeggen want Poetin is een ziek mens, een sadistisch ziek mens."

Emiel de Sévrèn Jacquet, de consul van Oekraïne, was er ook. Hij vindt het ook belangrijk om solidariteit te tonen: "De gebeden worden ook in Oekraïne gehoord. Ze voelen toch vaak dat ze er een beetje alleen voor staan, maar zulke de wereldwijde steun, dat helpt gewoon enorm." Locoburgemeester Rutger Groot Wassink was ook aanwezig bij de dienst: "Als Amsterdam kunnen we alleen maar solidair zijn met Oekraïne. Ik denk dat we moeten doen wat we kunnen doen, bijvoorbeeld als mensen hier naartoe vluchten bedenken wat we kunnen doen om ze op te vangen."

De consul spreekt elke dag met mensen uit Oekraïne: "Gisteren sprak ik een medewerker van ons die uit het raam kijkt en gewoon een raket in een flatgebouw ziet vliegen, waar gezinnen wonen." Ook documentairemaker Roy Dames staat in nauw contact met inwoners van Oekraïne: "Mensen lopen verdwaasd over straat, ze zijn in shock."

Quote "Niet bang zijn en gewoon troepen sturen. De vrijheid staat op het spel" Roy Dames, documentairemaker