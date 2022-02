Gemeente mag verhuurder dwingen verwaarloosde woonboot te verwijderen

Een eigenaar van een woonboot in het centrum heeft tevergeefs een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente. De woonboot, die door de eigenaar verhuurd werd, was volgens de gemeente onveilig voor de huurders en moest daarom weg. De voorzieningenrechter vindt niet dat de gemeente te ver ging.

Een toezichthouder van de gemeente deed op 14 januari een controle. De ambtenaar constateerde onder meer dat de woonboot scheef in het water lag en overhelde naar de rechterzijde, dat er zeer veel uitwerpselen van vermoedelijk ratten lagen en dat de waterleiding onvoldoende is geïsoleerd. Ook was er sprake van 'ernstige schimmelvorming'. Dit terwijl er onder de bewoners een meisje van vier jaar oud was.

Weggesleept

De verhuurder kreeg daarom eind januari een brief waarin stond dat de huur beëindigd moest worden en dat de woonboot daarna weggesleept moest worden naar een haven, werf of ligplaats buiten de stad. De verhuurder beëindigde de huur per 1 februari en de bewoners wonen inmiddels ergens anders, maar hij stapte wel naar de rechter.

Volgens de woonbooteigenaar had de gemeente de bestaande situatie te zwaar aangezet. Er zouden wel plannen zijn om de woonark ooit te vervangen, maar dat zou tijd kosten vanwege de strikte regels en voorwaarden en omdat er een vergunning nodig is. Hij erkende dat de woonboot 'geen paradijsje' was, maar zei ook dat sommige bewoners geen hoge eisen stellen.

Waterleiding

De voorzieningenrechter vond ook dat de woning in zeer slechte staat was. Zo bevriest de waterleiding al bij een nacht matige vorst en kunnen bewoners door verrotte kozijnen in het water vallen als ze de ramen proberen te openen. Dat een deskundige zei dat de woonboot niet acuut aan het zinken is, is onvoldoende om de conclusies uit de rapporten van de gemeente te weerleggen. Het veilig bewonen van de woonark is volgens de belangrijker dan het financiële belang van de eigenaar.

De voorzieningenrechter stelde daarmee dat het bezwaar van de woonbooteigenaar geen redelijke kans van slagen heeft.