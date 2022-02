Kale en Kokkie over 'tenenkrommend slecht' Ajax: "Collectieve wanprestatie"

Ajax blameerde zich zondagmiddag in Deventer tegen Go Ahead Eagles (2-1 verlies). Kale en Kokkie zijn vanzelfsprekend niet te spreken over het spel van hun club. "Ten Hag moet nu eens een keer optreden."

De net van vakantie teruggekeerde Kokkie ergert zich aan de reacties uit het Ajax-kamp na de wedstrijd. "Het commentaar van Ten Hag is ook wekelijks hetzelfde gelul na zo'n wedstrijd. Hij moet ook eens bij zichzelf te rade gaan. Dan kun je wel zeggen 'collectieve wanprestatie', en dan krijg je Daley Blind nog met dat slappe geouwehoer van 'jaja, het was niet goed genoeg'... Ik denk dat je nu eens een keer goed moet optreden. Je ziet afgelopen woensdag tegen Benfica (2-2) dat zo'n Gravenberch weer mag spelen na 4/5 weken. Dan verwacht ik iemand die het gras opvreet, die het de trainer moeilijk maakt. Maar wat zie je: helemaal geen reet! En gisteren precies hetzelfde bij Rensch." Die liep er volgens hem net zo bij als wanneer Kokkie zijn hond uitlaat.

"We spelen tegen Go Ahead. Daar zit een begroting die net zoveel waard is als de reservespeler van Ajax."

Kale vindt dat Ajax behoorlijk door de ondergrens is gezakt. "Een collectieve wanprestatie. Met alle respect: we spelen tegen Go Ahead. Daar zit een begroting die net zoveel waard is als de reservespeler van Ajax. Dus waar gaat dit over? Maar dat je niet de bereidheid hebt om die drie punten over de streep te trekken..."