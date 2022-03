Ook jongens kunnen zich nu laten vaccineren tegen HPV-virus

HPV, voluit het humaan papillomavirus, kan verschillende soorten kankers veroorzaken. Nu er meer bekend is welke kankersoorten dat zijn, is er besloten om ook jongens te vaccineren. Peniskanker is bijvooreeld één van de soorten die het virus met zich mee kan brengen.

Het nieuwe vaccinatieprogramma werd vandaag in Amsterdam-Noord afgetrapt. Jongeren konden zich daar laten vaccineren in de Kromhouthal. "Ik wist eigenlijk niet waarvoor deze vaccinatie was" antwoord een jongen op de vraag of hij blij is met zijn prik. "Maar ik werd gevraagd om hierheen te komen, dus ik dacht: prima."