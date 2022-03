Komst windmolens Westelijk Havengebied weer stap dichterbij

De vier windmolens die in het windpark aan de Westpoortweg moeten komen te staan zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Daardoor mogen de turbines in principe gebouwd worden in het Westelijk Havengebied.

Het bestemmingsplan kan eerst nog wel bekeken worden, zodat belanghebbenden hier nog op kunnen reageren voordat het goedgekeurd wordt. De gemeente vroeg in 2016 al een vergunning aan voor de windmolens, maar vanwege de regels rondom het plaatsen van de turbines werd die toen niet verleend. Na de verruiming van de regels deed de gemeente opnieuw een aanvraag. Deze is toen wel verleend en volgens de gemeente zijn er geen beroepen op gedaan.

Wethouder Marieke van Doorninck, van Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid, is erg te spreken dat de turbines op het bestemmingsplan staan. "Deze windmolens in de haven leveren een substantiële bijdrage aan de Amsterdamse energietransitie en zijn een belangrijke stap naar een duurzame energievoorziening in Amsterdam."

Vier of drie windmolens

Er wordt nog onderzoek gedaan of er uiteindelijk vier of drie windmolens in het park komen te staan. Er moet worden gekeken of de molens niet de zuiveringsinstallatie beïnvloeden die al aanwezig is het Havengebied.

Het windpark aan de Westpoortweg doet niet mee aan de reflectiefase die op het moment plaatsvindt voor de zeventien extra windmolens en de zoekgebieden daarvoor. De ontwikkeling van het park is namelijk al gestart voor de plannen van de gemeente voor de extra windmolens.