020Kiest: de lijsttrekkers

JA21 ontkent niet dat er een klimaatprobleem is, maar ziet niets in de huidige maatregelen van het stadsbestuur om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook het project om Amsterdamse woningen gasvrij te maken, vindt lijsttrekker Annabel Nanninga te duur en niet nuttig. "In een land als Nederland is van het gas af gaan voorlopig geen optie. Er wordt altijd gedaan van óf je haat Groningen, óf je bent een vriend van Poetin. Maar dat is helemaal niet waar, er zijn veel meer gasproducerende landen."