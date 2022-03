Stad NL V De Straten op de Zeeburgerdijk: Bomenconsulent Hans Kaljee 'ziet door de bomen het bos'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag staan we op de Zeeburgerdijk in Oost.

De derde woensdag van maart is het de Nationale Boomfeestdag. Genoeg reden om met bomenconsulent Hans Kaljee in gesprek te gaan over zijn favoriete boom op de Zeeburgerdijk. Deze iep is bij de grond in tweeën gesplitst, de olifantenslurf wordt ondersteund door een bijzondere constructie en de takken in de kroon zijn op een speciale manier verankerd.

Stemcoach Maroesjka Vermolen leert performers om met behulp van de natuur een eigen klank en beweging te vinden. Vanuit haar zanglokaal op de Zeeburgerdijk kijkt zij uit op de bijzondere iep. Zij demonstreert samen met twee studenten hoe je je kan verbinden met een boom. Hierbij legt zij uit hoe deze verbinding kan helpen bij het verbeteren van een performance.

Terwijl we naar Faisal lopen, vertelt Hans ons wat leuke feitjes over de bomen in de stad. Faisal besloot rond z’n vijftigste z’n leven om te gooien: hij wilde graag iets met z’n handen doen. Hij heeft hout leren bewerken en is meubels gaan maken van pallethout. We sluiten de aflevering af met de lievelingsboom van Faisal: de zogenoemde Yellow Tree. Een boom die schitterend geel kleurt in het najaar.