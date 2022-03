Kavel in Duivendrecht mogelijk van schoonzoon Poetin: "Ik word er triest van"

Volgens BekendeBuren.nl zou het stuk grond gekocht zijn door de zakenman. In Duivendrecht is het het gesprek van de dag.

"Ik word er een beetje triest van", vertelt een buurtbewoner. "En het is niet sinds een week dat we dit weten en horen. Het is al anderhalf of twee jaar bezig dat ze hier willen bouwen. Ze willen allemaal rare bedrijven hier neerzetten en dergelijke."

Een ander stelt 'sancties' voor. "Makkelijk zat. Onteigenen. Of het niet door laten gaan van de verkoop. Bouwverbod." "Afstraffen die handel", vindt nog iemand.