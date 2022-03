Stemmen van de Straat: Sara (21) in gesprek met Claire van de VVD

Jonge Amsterdammers gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen in gesprek met politici over onderwerpen die zij belangrijk vinden in hun eigen stadsdeel. Zo heeft elke jongere een één op één gesprek met de politicus en eindigt het gesprek altijd met een cijfer voor de politicus.

In Nieuw-West, het grootste stadsdeel van Amsterdam, praten we met Sara Feham (21). Zij studeert Creative Business in Den Haag maar voelt zich pas echt thuis als ze terug in haar eigen stad is. De mix van verschillende culturen hier geven haar elke dag weer een boost en het inspireert haar. Sara staat tegenover de lijsttrekker van de VVD, Claire Martens. Ze hebben het samen over vrije-tijdsbeleving en mentale gezondheid.

Sara is ook actief bij Young Amsterdam. Dat is een Amsterdamse jongerenorganisatie die de stem van de jongeren vertegenwoordigt. Dit doen zij door jonge Amsterdammers een podium te geven en ze zelf verschillende activiteiten te laten organiseren. Op 14 maart organiseren zij het Grote Jongerendebat waarin alle jongeren en politici van de serie Stemmen van de Straat terugkomen om met elkaar in gesprek te gaan.