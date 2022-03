Vijf miljoen euro cash gevonden in woning in Jordaan

De politie heeft vorige week donderdag ruim vijf miljoen euro aan contant geld, tientallen kilo’s drugs en een vuurwapen in een woning aan de Egelantiersgracht in de Jordaan gevonden. Dat gebeurde na een 'verdachte ontmoeting'.

Agenten zagen op een andere plek in de stad een man uit Rotterdam (26) en een man uit Servië (40) met elkaar praten. Een tijdje na deze ontmoeting werd de auto van de Rotterdammer gecontroleerd, maar daar werd niets gevonden. Ook de man uit Servië werd even gevolgd. Deze man ging de woning binnen.

Spookpand

Toen de man later weer naar buiten kwam, controleerden de agenten hem. Hij had geen logische verklaring over zijn verblijf in die woning. De woning was een 'spookpand': een woning waar niemand staat ingeschreven.

Daarna gingen de agenten naar binnen. "In het pand troffen de agenten vrijwel direct een grote boodschappentas vol bankbiljetten aan", schrijft de politie. In totaal lag er dus voor vijf miljoen euro aan bankbiljetten binnen. "Dit is het hoogste contante bedrag dat de Landelijke Eenheid dit jaar heeft gevonden." De woning werd volgens de politie vermoedelijk gebruikt als een zogenoemd stash house.

Zwaarbewapende agenten

Na de vondst van het geld en drugs stonden er agenten van de Bewakingseenheid voor de deur. De politie wilde toen nog niet kwijt wat er aan de hand was, maar dat is vandaag dus duidelijk geworden.

De verdachte is op dinsdag 8 maart voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij blijft nog zeker veertien dagen vastzitten. De politie doet nog verder onderzoek.