Herindeling Albert Cuypmarkt: "Ondernemertje pesten"

Vanaf 1 april wordt de Albert Cuypmarkt opnieuw ingedeeld. Gisteravond was er een bijeenkomst - georganiseerd door stadsdeel Zuid - over de herindeling van de markt. Sommige ondernemers gingen later op de avond blij naar huis. Andere niet.

Antoinette Poortvliet vertegenwoordigt als winkelstraatmanager de belangen van de ondernemers op de Albert Cuyp. In het geval van Bert vind ze dat het stadsdeel het beleid 'in de letter van de wet, maar niet in de geest van de wet' interpreteert.

Bert van Hilten is een van de ondernemers die niet zo blij is. Hij is al 40 jaar verbonden aan de Albert Cuypmarkt en staat de laatste tien jaar met zijn stroopwafelkraam op dezelfde plek. Zijn acht meter lange kraam staat op twee aaneensluitende marktplaatsen. Eén vaste plek, en de andere 'loot' hij er al jaren bij. Maar nu moet hij de helft van zijn plek inleveren. Omdat de gemeente het toeristische aanbod op de markt wil verminderen.

Voor de deur van de Franse slager Alain Bernard verdwijnt de doorloop naar zijn winkel achter de markt. Nu loopt er nog een pad tussen twee kramen door naar de slagerij, maar na de herindeling is die doorloop weg. "Blijkbaar vinden ze die doorloop niet belangrijk meer. Maar voor een winkelier is dat hier de enige zichtbaarheid die je nog hebt."

Het stadsdeel laat weten dat ze hierover nog in gesprek gaan met Alain. 'We gaan met de slager kijken naar een oplossing, zoals een andere doorloop naar zijn winkel of een gesprek met de marktondernemer die voor hem staat'.

Er zijn trouwens ook genoeg ondernemers op de markt die wel tevreden zijn met hun plekje en ruimte op de markt na de herindeling. Maar volgens straatmanager Antoinette is er nu te veel sprake van willekeur. "Wij willen heel graag met de gemeente in gesprek blijven. We hopen dat de plattegrond niet in beton gegoten is en dat er ruimte is voor verbetering. Dus na zo'n herindeling is het logisch dat je verbeterpunten ziet. En ik hoop dat de gemeente die verbeterpunten ook wil zien. En dat ze bereid zijn om ruimte te geven aan die kleine ondernemers die de Albert Cuyp de Albert Cuyp maken."

'Niet meer mogelijk om plattegrond te wijzigen'

Volgens het stadsdeel is de inrichting van de markt en daarmee de plattegrond vastgesteld. In samenspraak met de ondernemers. En is het 'niet meer mogelijk om de plattegrond te wijzigen'.