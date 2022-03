Stemmen van de Straat: Julie (27) in gesprek met Jazie van Bij1

Jonge Amsterdammers gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen in gesprek met politici over onderwerpen die zij belangrijk vinden in hun eigen stadsdeel. Zo heeft elke jongere een één op één gesprek met de politicus en eindigt het gesprek altijd met een cijfer voor de politicus.

Julie Becker (27) geeft les aan de onderbouw op basisschool Montessori boven 't IJ en is daarnaast ook actief in het OSCAM waar zij museum-programmeringen en tentoonstellingen in elkaar zet. Terwijl zij opgroeide in Noord viel het haar op dat gentrificatie, dus het verdringen van oorspronkelijke bewoners door nieuwe groepen met meer geld, erg opkwam in het stadsdeel. Naast gentrificatie heeft Julie ook vragen over talentontwikkeling onder de jongeren aan de lijsttrekker van Bij1, Jazie Veldhuyzen (32). Jazie is voor zijn politieke carrière actief geweest als jongerenwerker en hoop zich daar nu via de politiek nog meer voor in te zetten.

Julie is ook actief bij Young Amsterdam. Dat is een Amsterdamse jongerenorganisatie die de stem van de jongeren vertegenwoordigt. Dit doen zij door jonge Amsterdammers een podium te geven en ze zelf verschillende activiteiten te laten organiseren. Op 14 maart organiseren zij het Grote Jongerendebat waarin alle jongeren en politici van de serie Stemmen van de Straat terugkomen om met elkaar in gesprek te gaan.