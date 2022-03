Stemmen van de Straat: Azra (21) in gesprek met Ilana van D66

Jonge Amsterdammers gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen in gesprek met politici over onderwerpen die zij belangrijk vinden in hun eigen stadsdeel. Zo heeft elke jongere een één op één gesprek met de politicus en eindigt het gesprek altijd met een cijfer voor de politicus.

Azra Golbach (21) is leerkracht in het speciaal basisonderwijs en houdt van de stad door de vele verschillende nationaliteiten. Ze mist dit beeld in het onderwijs. Daar gaat zij over in gesprek met Ilana Rooderkerk (34) die op nummer drie van de D66 lijst staat. Naast de diversiteit in het onderwijs hebben zij het ook over de woningnood voor jongeren.

Azra is ook actief bij Young Amsterdam. Dat is een Amsterdamse jongerenorganisatie die de stem van de jongeren vertegenwoordigt. Dit doen zij door jonge Amsterdammers een podium te geven en ze zelf verschillende activiteiten te laten organiseren. Op 14 maart organiseren zij het Grote Jongerendebat waarin alle jongeren en politici van de serie Stemmen van de Straat terugkomen om met elkaar in gesprek te gaan.