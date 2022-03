Prachtige goal Gravenberch levert Ajax volle buit op tegen Cambuur

Lange tijd leek Ajax genoegen te moeten nemen met een puntje tegen Cambuur. De Amsterdammers kwamen - net als tegen RKC - met twee doelpunten voor in de eerste helft. Na rust verdween deze marge en maakte de thuisploeg gelijk. Uiteindelijk zorgde Ryan Gravenberch in de blessuretijd met een kanonskegel voor de drie punten: 2-3.

Ajax was op drie plekken gewijzigd vergeleken met de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Zo verving Davy Klaassen de Mexicaan Edson Álvarez, die ontbrak vanwege ziekte. Noussair Mazraoui keerde terug in de basiself na een blessure en Nico Tagliafico stond aan de aftrap wegens de schorsing van Lisandro Martínez. De eerste grote kans van Ajax was direct raak. Dusan Tadic schoof de bal met rechts achter Pieter Bos, die de Horinees Sonny Stevens verving: 0-1.

De Amsterdammers domineerden in Leeuwarden na de openingsgoal. Zo kreeg Sébastien Haller een enorme kopkans, maar die werd gemist. Een overtreding van oud-Ajax spits Tom Boere op Tagliafico was reden genoeg voor de VAR om de beelden na te kijken, Boere kreeg een gele kaart. Hij kreeg ook de eerste kans voor de thuisploeg. Schuurs kon hem tackelen, voordat Boere kon uithalen. Haller kon na twee gemiste kansen toch juichen in Leeuwarden. Ryan Gravenberch gaf een voorzet, waarna de spits van Ajax koelbloedig de tweede goal van de avond scoorde.