Oppositieleden verontwaardigd over vrijgegeven appverkeer GroenLinks

Raadsleden Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) en Kevin Kreuger (JA21) zijn verontwaardigd over de inhoud van vrijgegeven appverkeer van de Amsterdamse GroenLinks-fractie. Volgens De Telegraaf blijkt uit het berichtenverkeer dat GroenLinks in de zomer van 2020 heeft geprobeerd een debat over biomassa en windmolens te verplaatsen om zo de oppositie te dwarsbomen. Volgens een woordvoerder van GL-wethouder Van Doorninck is er niets geks gebeurd, maar de oppositieleden zijn woedend.