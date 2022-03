Fietsen vastketenen aan bomen IJdoornlaan: ''Er is een kans dat ze dinsdagochtend al gaan kappen''

Bewoners in Noord voeren actie tegen de kap van een flink aantal bomen op de IJdoornlaan. Veel buurtbewoners accepteren de kap niet en proberen het tegen te gaan. Door fietsen aan de bomen vast te ketenen hopen ze dat het hele plan van tafel gaat.

Het gebied rond de IJdoornlaan gaat op de schop omdat de verkeerssituatie nu onveilig zou zijn. Voordat de werkzaamheden kunnen beginnen moeten daar zo'n 84 bomen gekapt worden. De bewoners zeggen dat ze niet of slecht geïnformeerd zijn door het stadsdeel over de kap. Tijd om bezwaar te maken tegen de kapvergunning was er niet meer.

In eerste instantie stond de kap afgelopen woensdag al gepland, maar deze werd uiteindelijk uitgesteld na een petitie van bewoners die ruim 700 keer ondertekend werd. Maandagavond heeft de gemeente een extra bijeenkomst georganiseerd met de buurt om te praten over de herinrichting van de IJdoornlaan.

Buurtbewoners verwachten alleen dat de kap de dag na de bijeenkomst toch doorgaat: ''We zijn bang dat dinsdagochtend toch de zaag erin gaat, nadat we gesproken hebben met de gemeente.'' De bewoners roepen de buurt dan ook op om met sloten fietsen vast te maken aan de bomen op de IJdoornlaan. ''Tenzij ons maandagavond natuurlijk beloofd wordt dat alle bomen blijven staan.'' Het plan is om zeker 60 bomen te ''beschermen'' met vastgeketende fietsen.