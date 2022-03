Enkele honderden activisten hebben vanmiddag in de binnenstad gedemonstreerd tegen 'racisme en fascisme' in de gemeenteraad. Vanaf de Dam liepen ze een protestmars naar het Museumplein.

Protestactie tegen 'racisme en fascisme' in gemeenteraad Karel Wessels

De actiedag is vandaag omdat vanaf morgen de gemeenteraadsverkiezingen van start gaan. De protestactie is een initiatief van het Platform Stop Racisme en wordt gesteund door verschillende maatschappelijke organisaties en politieke partijen.

Naast de demonstratie in Amsterdam wordt er volgens de organisatie op zeker twintig andere plekken in Nederland ook gedemonstreerd. Het platform hoopt met de protestactie vandaag een halt toe te roepen aan politieke partijen die zich racistisch en fascistisch zouden uitlaten in de gemeenteraad.