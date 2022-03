Activisten bekladden kantoor Forum voor Democratie aan Herengracht

Bij de bekladding op de stoep lag een briefje van de actievoerders. "Door de sabotage van het kantoor van de FVD willen wij zand in de propagandamachine van de FVD gooien. Dit is de propaganda van het fascisme en sinds kort ook de propaganda van dictator Poetin in het Kremlin." Verder valt te lezen dat de sloten van het pand zijn vernield. De brief wordt ondertekend door 'Amsterdammers tegen oorlog en fascisme'.

De bekladdingen zijn inmiddels weggehaald: