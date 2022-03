Vanavond Studio Jaxie live op AT5: voor- en nabeschouwing van de kraker Ajax-Benfica

Vanavond vanaf 20.15 uur kun je weer live bij AT5 terecht voor een Amsterdamse analyse de Champions League-kraker Ajax-Benfica. Vanuit de Bloemenbar is het namelijk weer tijd voor Studio Jaxie.

Jasper Gottlieb en Daan Sutorius worden deze keer vergezeld door Danielle Kliwon, schrijver voor onder andere Hard Gras. Ook in de rust en na de wedstrijd schakelen we over naar Studio Jaxie.