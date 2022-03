John Pel werkte 35 jaar bij de Amsterdamse politie: "Heb 1500 doden onderzocht"

Er is geen dag geweest dat hij met 'de kolere in zijn lijf' naar zijn werk bij de politie is gegaan. Oud-forensisch rechercheur John Pel onderzocht jarenlang liquidaties en moordzaken in de stad, waaronder die op Theo van Gogh en Willem Endstra. Hij hield aan deze gebeurtenissen PTSS over en schreef een boek over zijn ervaringen: Sporen liegen niet.

AT5

John Pel is geboren en getogen in de stad, maar komt nu het liefst zo min mogelijk in Amsterdam. "Veel te veel herinneringen", vertelt hij. "Ik heb vijftienhonderd doden gehad tijdens mijn onderzoeken. Overal waar ik loop denk ik aan zaken die ik heb gedaan. Daar word je echt niet vrolijk van."

Quote "Overal waar ik loop denk ik aan zaken die ik heb gedaan. Daar word je echt niet vrolijk van" John pel, voormalig forensisch rechercheur

Pel begon zoals hij zelf zegt als 'Jan lul de portier' op het bureau bij de Amsterdamse politie en vertrok na 35 jaar als leidinggevende bij het Landelijk Team Forensische Opsporing. Een van de zaken die het meeste indruk op hem heeft gemaakt, was de Bijlmerramp in 1992. "Ik kwam daar aan als jonge jongen en mocht alleen helpen met het verplaatsen van brokstukken. Het was zo'n chaos en zo heftig om daar bij te zijn. Ik zal nooit vergeten hoe een grote betonnen plaat werd opgelicht door een hijskraan en dat daar gewoon een heel gezin onder lag." Volgens Pel is er in die 35 jaar veel veranderd bij de politie. "Toen ik kort bij de technische recherche zat en ik bij een briefing kenbaar wilde maken dat een zaak me persoonlijk had geraakt, begon iedereen op het bureau spontaan het het lied 'Een man mag niet huilen' te zingen. Ik dacht echt: wat een stelletje imbecielen, hoezo mag een man niet huilen? Nou, dat is nu gelukkig wel veranderd."