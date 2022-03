700 Oekraïense vluchtelingen komen per dag aan op Amsterdam CS

"Mensen stappen uit de trein met hun hele hebben en houden: koffers, huisdieren en kleine kinderen", vertelt Barbara Verhallen. Namens de gemeente wacht ze Oekraïense vluchtelingen op die met internationale treinen aankomen. "Hier kunnen ze even bijkomen, wat eten en drinken en de kinderen kunnen hier bijvoorbeeld een kleurplaat maken. Dan wachten we tot we de vluchtelingen verder kunnen brengen naar de RAI."

Lange reis

De Oekraïeners die naar Nederland komen, hebben een lange reis achter de rug. "We zijn via Polen, Hongarije en Duitsland hierheen gekomen", vertelt Sascha, die een paar dagen geleden met haar moeder uit Kiev vertrok. "We denken dat we hier voorlopig zullen blijven, omdat we erg moe zijn. Hier is het veilig en kunnen we hulp krijgen."

Volgens Claudia Kruijer van de NS zal het aantal vluchtelingen uit Oekraïne de komende dagen nog niet afnemen. "Ik heb erbij gestaan op het perron en het is schrijnend als je de mensen binnen ziet komen die uit de trein stappen", vertelt ze. "Het zijn vooral moeders met kleine kinderen. De kinderen zijn vaak oververmoeid en de moeders zijn in tranen. Ze zijn blij iemand te zien die ze kan helpen of kan uitleggen wat er nu gaat gebeuren."