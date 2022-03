Jeugdzorgmedewerkers leggen uit protest het werk neer: "Wij kunnen het niet meer aan"

Jeugdzorgmedewerkers in de stad hebben vandaag met een staking geprotesteerd op het Malieveld in Den Haag. Ze doen dat omdat ze tegen de bezuinigingen zijn die het kabinet wil doorvoeren. Volgens hen zou het de wachtlijsten voor de jeugdzorg nog langer maken en de werkdruk voor personeel verhogen. "Dit gaat echt betekenen dat we keuzes moeten maken over welke kinderen en gezinnen we wel helpen en welke kinderen en gezinnen niet."

AT5

"Het is niet te doen onder deze omstandigheden. Om het werk echt goed te doen en om het vol te houden", stelt een jeugdzorgmedewerker die samen met tachtig andere collega's de bus in gaat naar Den Haag. Het spandoek heeft een duidelijke boodschap: Den Haag is blind, red het kind. Geen geschikt plekje Tobias Burach is gezinsmanager bij Jeugdbescherming Amsterdam en weet zelf wat voor impact de wachtlijsten op kinderen hebben. "Ik ben vandaag precies een jaar bezig met het vinden van een geschikte plek voor een meisje die in een gesloten setting verblijft", legt Burach uit. "Maar er is niks, en dus gaat het slechter met dit meisje. Ze doet zichzelf dingen aan die verschrikkelijk zijn, omdat ze geen vooruitzicht heeft."

Gemiddeld moeten kinderen in de Amsterdamse jeugdzorg rond de tien maanden wachten om hulp te krijgen. Bij acute mentale zorg, kan dat zelfs een jaar duren. "Want wij kunnen het niet meer aan als jeugdzorg. Natuurlijk doen we niet alles goed, zal heus zo zijn, maar we doen in ieder geval ons uiterste best om kwetsbare kinderen zo goede mogelijk hulp te bieden", stelt Claire Vlug, bestuurder van Jeugdbescherming Amsterdam.

Afgelopen maanden onderzocht AT5 samen met De Balie Live Journalism de problemen in de jeugdzorg. We spraken jongeren, ouders hulpverleners over de gesloten jeugdzorg. Schrappen Ook sprak AT5 met jongeren en hulpverleners over de wijze waarop kinderen uit huis worden geplaatst. Zonder de ellenlange wachtlijsten zou Jeugdbescherming veel eerder kunnen ingrijpen, zodat er ook uithuisplaatsingen voorkomen kunnen worden. Hierover sprak AT5 met jongeren, ouders, jeugdbescherming en de kinderombudsman.



Toch is het nog niet zeker dat de bezuinigingen voor de jeugdzorg daadwerkelijk doorgaan. De Eerste Kamer heeft namelijk ingestemd met een motie om de bezuinigingen te schrappen en heeft het kabinet opgeroepen nog een keer rond de tafel te gaan met gemeenten. Maar gezinsmanager Burach heeft daar weinig vertrouwen in. "Het is een signaal, maar het is symboolpolitiek. Uiteindelijk gaat er niks gebeuren, alleen maar bezuinigingen. In de 36 uur dat ik hier in de week werk is het allemaal niet te doen."