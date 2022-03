Ajax loopt in de val van Benfica en is uitgeschakeld in Champions League

Ajax is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. In de Johan Cruijff Arena werd er met 1-0 verloren van Benfica.

Ajax, dat startte met Jurriën Timber, Noussair Mazraoui en Edson Álvarez, moest het karwei in eigen huis afmaken nadat het in Lissabon op 2-2 bleef steken. De Amsterdammers begonnen overtuigend en dwongen meteen een grote kans af via Antony, maar zijn kopbal ging langs het doel.

Buitenspelgoal

De thuisploeg dacht vervolgens in de zesde minuut al op voorsprong te komen. Sébastien Haller tikte raak, maar deed dat vanuit buitenspelpositie. Benfica was daardoor al snel gewaarschuwd en had het lastig met de ploeg van trainer Erik ten Hag.

De Portugezen werden snel onder druk gezet en konden daar moeilijk onderuit voetballen. De wedstrijd werd al snel fysieker, omdat Benfica uit een ander vaatje moest tappen. In het laatste kwartier voor de pauze drong Ajax wel aan voor de goal van Odysseus Vlachodimos.

Steven Berghuis, Antony en Ryan Gravenberch namen het doel van buiten de zestien gevaarlijk onder vuur, maar zonder succes. Van de bezoekers had Ajax weinig te vrezen, want voor rust kreeg doelman Andre Onana geen enkel schot op doel te verwerken.

Effectief Benfica

Ajax begon moeizaam aan de tweede helft en moest oppassen voor de counters van Benfica. Berghuis probeerde het met een schot uit de draai, maar de inzet van buiten de zestien ging over. De wedstrijd zat behoorlijk op slot, waardoor het steeds meer op een vechtwedstrijd begon te lijken. Benfica, dat nog geen schot tussen de palen had, kwam in de 77e minuut echter volledig tegen de verhouding in op voorsprong. Darwin Núñez kopte raak uit een vrije trap vanaf de rechterkant: 0-1.

In het restant van de wedstrijd zette Ajax wel aan en was Benfica vooral bezig met tijdrekken. Dat had resultaat, want Ajax wist het net niet te vinden.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber (Kudus/90+6), Martinez, Blind; Álvarez (Brobbey/81), Gravenberch, Berghuis (Klaassen/81); Antony, Haller, Tadic