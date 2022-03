95 procent van de stemmen geteld: PvdA blijft de grootste

De PvdA ligt in de voorlopige uitslag nog steeds op koers om de grootste partij te worden van de stad. Met 95 procent van de stemmen geteld staat de partij op negen zetels. De partij eindigt daarmee boven GroenLinks, die tot woensdag de grootste was met tien zetels en er nu acht krijgt.D66 komt uit op zeven zetels, de VVD op vijf. Voor beide partijen is dat een zetel minder dan vier jaar geleden. De rest van de zetels blijft ongewijzigd.

Maandag wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt.