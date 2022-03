Kijk nu: Het drama van het Amsterdamse slavenschip de Leusden

Op 1 januari 1738 voltrok zich een ramp aan de monding van de Marowijnerivier. Het Amsterdamse slavenschip de Leusden kwam voor de kust van het huidige Frans-Guyana in een zware storm en sloeg stuk op een zandbank. Het schip maakte water en begon te zinken. Uit angst voor een opstand sloot de bemanning de 664 tot slaaf gemaakten op in het ruim. Ze konden geen kant op. Met hoog water liep het ruim vol. Niemand overleefde deze ramp.

Tot op heden is het schip nooit gelokaliseerd. Toch is het vinden van het schip van groot belang om deze gruwelijke ramp een plek te geven. Daarnaast moet het wrak meer kennis opleveren over het transport van tot slaaf gemaakten ten tijde van de trans-Atlantische slavenhandel. Over hoe slavenschepen werden gebouwd is namelijk maar weinig bekend.

Een AT5 documentaire over de zoektocht naar de Leusden Eind 2021 vertrok de Amsterdamse maritiem archeoloog Jerzy Gawronski samen met archeologen van het Franse instituut DRASSM naar Frans-Guyana. Met specialistische apparatuur, waaronder een magnetometer en een akoestische camera, deden zij onderzoek in het gebied waar de Leusden is vergaan. Het doel van de expeditie was met een duiker de exacte plek van het schip te lokaliseren. AT5 volgde archeologen op de voet en maakte over de archeologische en historische zoektocht een documentaire.

Geen woord over de massamoord Het verhaal van de Leusden kwam in 2011 weer in de publieke belangstelling door het promotieonderzoek van Leo Balai. Hij heeft de laatste dramatisch verlopen reis tot in de kleinste details onderzocht. Naast een minutieuze beschrijving van de ondergang van de Leusden beschrijft Balai ook hoe men in die tijd dacht over deze ‘lading’. Over de moord op de Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen wordt in de verslagen nauwelijks gesproken. De bemanning maakte zich vooral druk over hun bergloon voor het veiligstellen van een kistje met 23 kilo goud.

Einde van de trans-Atlantische slavenhandel

Schrijnend is het feit dat de West-Indische Compagnie (WIC) in diezelfde periode bezig was de slavenreizen af te bouwen. De WIC had vanaf de oprichting in 1621 binnen de Republiek het monopolie op de slavenhandel. Doordat het bedrijf niet efficiënt genoeg was en de concurrentie te groot, werd de mensenhandel als weinig lucratief gezien. Na ruim honderd jaar besloot de WIC in 1738 (het jaar van de ramp met de Leusden) het slavenhandelsmonopolie op te geven. De Leusden en twee andere schepen waren de laatsten die nog een slaventocht maakten.

Leo Balai: "Er is zoveel te vertellen, zoveel met elkaar te bediscussiëren. Dit laat zien hoe kansloos die mensen waren. Als zo'n situatie zich voordeed, waren ze gewoon handelsgoederen die verloren gingen, geen mensen die stierven. Ik zou graag zien dat men één keer in de vijf jaar een minuut stilte houdt in de Tweede Kamer, op 1 juli, de dag van de afschaffing van de slavernij. Ik neem aan dat het dan deel gaat uitmaken van het collectieve geheugen. Dan krijg je discussie en dat is waar we naartoe moeten."