Lage opkomst verkiezingen vooral van invloed op rechts: "Draagvlak wordt de uitdaging"

Na veel voorspellingen en een lange uitslagenavond, is de verkiezingsuitslag inmiddels zo goed als zeker. De grote winnaar is de Partij van de Arbeid (PvdA) met Marjolein Moorman als voorvrouw. Maar de vraag is: wat zegt de uitslag over de stad? Politicoloog Floris Vermeulen valt vooral de lage opkomst en de stijging van linkse partijen op.

"Deze stemming laat zien dat, ondanks de crisis die de afgelopen jaren heeft gespeeld, er nog steeds veel steun voor het huidige linkse college is", analyseert Vermeulen. Bij de winst van de PvdA spelen de onderwerpen die bij de campagne zijn gekozen volgens de politicoloog een rol. "Ze zet zich in voor gelijke kansen en het onderwijs, dat zijn onomstreden thema's waar bijna iedereen affiniteit mee heeft. Dat is iets heel anders dan een milieu-onderwerp zoals bijvoorbeeld windmolens." Jong kiest voor radicaal In 2018 had BIJ1 nog geen 2 procent van de stemmen, en dit jaar zijn ze gestegen naar 7 procent van de stemmen. De reden hiervoor zit hem volgens Vermeulen in de groep die wordt aangesproken: "Een grote groep jonge Amsterdammers voelt zich aangetrokken tot dit soort politiek. Het is de radicale, linkse en progressieve politiek. Tegelijkertijd brengt de partij veel verschillende identiteiten bij elkaar: jonge kiezers en kiezers die zich minder verbonden voelen met traditionele partijen."

Quote "De lage opkomst uit de buitengebieden is vooral terug te zien bij rechtse partijen" Floris Vermeulen, politicoloog Uva

De twee nieuwkomers Volt en JA21 blijven met de twee zetels achter. "Bij volt heeft er toch veel gespeeld de afgelopen tijd." Daarmee doelt Vermeulen op de ophef rondom Tweede Kamerlid Gündogan. "Daarbij is het een landelijke partij en dus zijn de standpunten minder gefocust op de lokale punten." Draagvlak Voor JA21 zit de tegenvaller ten opzichte van de eerdere peilingen volgens Vermeulen vooral in de opkomst in de buitengebieden van de stad: "In plekken als Noord, Buitenveldert en Nieuw-West heeft JA21 een grote voorkeur. Daar zal de opkomst waarschijnlijk erg laag zijn." Stadsbreed lag de opkomst dit jaar op 46 procent. Maar door de nieuwkomers, wordt het voor de gevestigde partijen wel lastiger om een diverse groep aan te spreken: "Er is nog geen sprake van een inhaalslag, maar het wordt voor de komende coalitie wel een zware taak om de hele stad mee te krijgen in hun plannen rondom bijvoorbeeld windmolens. Het vinden van draagvlakken wordt de uitdaging de komende jaren."

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen worden maandag bekend gemaakt. De drie grootste partijen kunnen samen de meerderheid vormen. "Maar", zegt Vermeulen, "misschien komt de VVD er nog bij om een grotere meerderheid te bereiken. We gaan het zien."