Strijd om erfenis na moord op 'Hertogin van het Kastanjeplein'

Zes jaar na de moord op hun moeder Rietje Willms slepen Robert en Frank hun broer Hans voor de rechter vanwege een conflict over de erfenis. Hans Willms werd in 2016 veroordeeld voor de moord. En zou volgens zijn broers het testament zo hebben veranderd, dat hij als enige erfgenaam overbleef. De zitting vond donderdagochtend plaats in de rechtbank van Amsterdam.

Rietje Willms (80), de weduwe van vastgoedman Edward Willms, werd in 2016 vermoord door haar eigen zoon Hans in haar woning aan het Kastanjeplein in Oost. Willms zou door haar overleden man vele panden aan het Kastanjeplein bezitten. Daaraan ontleende zij ook de bijnaam 'Hertogin van het Kastanjeplein'.

Frank Willms, de jongste van het drietal, loopt gevolgd door zijn advocaat de rechtszaal in en neemt vooraan plaats. De veroordeelde Hans Willms komt onder bewaking de zaal binnen. Hij zegt iedereen goedemorgen, kijkt even achterom en geeft dan zijn vrouw, Suzan H., een bemoedigend knikje. Robert Willms zou ook aanwezig zijn bij de zitting, maar is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Zijn advocaat is wel aanwezig.

Wijzigingen testament

In de rechtbankzittingen na de moord werd duidelijk dat Rietje Willms overleed aan een toegediende overdosis morfinetabletten. In afgetapte telefoongesprekken bespreken Hans en zijn vrouw waarom het fijn is dat de moeder gecremeerd is. Op die manier konden er dan geen sporen meer gevonden kunnen worden, die mogelijk naar hen zouden leiden. Ook kwam in de gesprekken naar voren dat zolang zij niet bekennen er geen veroordeling is.

In 2018 werden Hans en zijn vrouw allebei veroordeeld tot celstraffen van 10 jaar wegens doodslag. Het echtpaar ging in hoger beroep. Dit resulteerde in een celstraf van 15 jaar en negen maanden voor Hans. H. werd vrijgesproken, omdat er onvoldoende bewijs was voor haar mogelijke bijdrage. Hij ging later in cassatie, maar de Hoge Raad hield zijn veroordeling in stand.

In het verleden zijn er drie wijzigingen in het testament van Rietje Willms aangebracht. De laatste wijziging die is doorgevoerd dateert uit 2013, toen de broers Robert en Frank Willms uit het testament zijn gehaald. Hans was vanaf dat moment de enige erfgenaam.

De rechter legt uit dat als een kind zijn moeder vermoordt je automatisch het recht verspeelt op de erfenis. In het testament is opgenomen dat als Hans om wat voor reden dan ook niet zou kunnen erven, zijn kinderen alles erven.