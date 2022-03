Bankje in Vondelpark voor overleden Ruud ten Wolde: "We zaten hier altijd"

De Amsterdamse verslaggever, bekende twitteraar en schrijver Ruud ten Wolde heeft een bankje gekregen in het Vondelpark. Op 9 oktober overleed de 29-jarige journalist, nadat hij voor de derde keer kanker had gekregen. Tien dagen later kwam zijn boek 'Ziek Gelukkig' uit, over het leven met een terminale ziekte. "Ik hoop dat mensen die op dit bankje zitten gaan genieten van de zonnestralen."

Met champagne wordt er geproost op het bankje van Ruud. 'Ruud strooide met zonnestralen en hij zal dat altijd blijven doen' staat erop. "Dat deed hij ook echt", vertelt zijn partner Jeannot Peijen. "Zijn schaterlach was zo aanstekelijk en hij kon makkelijk mensen aan zich binden." Dat deed hij bijvoorbeeld op twitter, met ongeveer twintigduizend volgers. "Maar voornamelijk met zijn vrienden en familie. Daar had hij zo'n band mee. Ik hoop dat hij altijd met zonnestralen blijft strooien", zegt Jeannot.

Voor Jeannot heeft de plek waarop het bankje staat een speciale betekenis. "We woonden dichtbij het Vondelpark en kwamen hier altijd. Als er een slechte uitslag was, of juist als we over onze toekomst wilden praten. Over de kinderen die we graag wilden, of over dat mooie droomhuis."

Ziek Gelukkig

Op 19 oktober kwam Ruuds boek 'Ziek Gelukkig' uit. Hierin beschrijft hij de pieken en dalen van zijn leven met kanker. "Het ging ineens heel snel voordat zijn boek uit zou komen met de kanker. Eerst hadden we een goede uitslag", vertelt Jeannot, "en ineens hadden we nog maar weken tot dagen. Hij streed ervoor om de verschijningsdatum van zijn boek te halen, maar dat is niet gelukt." Op 9 oktober overleed Ruud. Zijn boek werd nummer één in de bestsellerlijst.