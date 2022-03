Extinction Rebellion voert actie bij pand Russische Handelsdelegatie

Op een grasveld voor het kantoor werden demonstranten in witte kleding besmeurd met namaakbloed door 'twee keurig geklede bloedvergieters'. Ook werden er speeches gehouden.

"Door het importeren van Russisch gas financiert onze overheid mede de recente invasie van Oekraïne", aldus een woordvoerder van Extinction Rebellion. "Wij eisen dat deze regering hier onmiddellijk mee stopt. Wij willen niet betrokken zijn bij de ongekende mensenrechtenschendingen die momenteel aan de gang zijn."

Volgens de demonstranten wordt er in de Handelsdelegatie onder meer advies gegeven over import- en exportprojecten, waar ook het Russische Gazprom bij betrokken is. "Ondanks de klimaatcrisis en de recente gruweldaden van Rusland in Oekraïne doet onze overheid hier nog steeds zaken mee."