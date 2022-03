Ten Hag: "Een sportman vecht zich terug en raapt zichzelf bij elkaar"

Na de uitschakeling van Ajax in de Champions League tegen Benfica had coach Erik Ten Hag even genoeg van het voetbal. Hoewel er veel Europese wedstrijden op televisie waren, waaronder die van komende tegenstander Feyenoord, bleef zijn toestel uit.

"Het is duidelijk dat er nog teleurstelling is en dat het aankomt, maar een sportman vecht zich terug en raapt zichzelf bij elkaar", aldus Ten Hag vrijdag op zijn persconferentie. "Dat hebben we gedaan de afgelopen dagen. We hebben het achter ons gelaten. We kunnen het niet meer veranderen en kijken naar de toekomst, daar hebben we invloed op."

Ten Hag vindt het fijn dat vijf dagen na de uitschakeling in de Champions League uitgerekend De Klassieker tegen Feyenoord op het programma staat. "Het is een grote wedstrijd en daarmee kunnen we die nare smaak echt wegspoelen."

Ajax speelt aanstaande zondag de Klassieker in de Johan Cruijff Arena.